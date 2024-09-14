بابا الفاتيكان يندد باستشهاد الأطفال الفلسطينيين في الضربات الإسرائيلية على غزة

ندد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، الجمعة، باستشهاد الأطفال الفلسطينيين في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، ووصف قصف المدارس استنادا على افتراض وجود مسلحي حركة حماس فيها بأنه بشع.

وفي رحلة العودة من سنغافورة إلى روما، عبر بابا الفاتيكان عن شكوكه في أن إسرائيل أو حماس اللتين تخوضان حربا منذ أحد عشر شهرا تسعيان إلى إنهاء الصراع، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البابا فرنسيس: «أشعر بالأسف لأن أقول هذا. لكنني لا أعتقد أنهم يتخذون خطوات لإحلال السلام».

وكان البابا فرنسيس يتحدث في مؤتمر صحفي بعد جولة استمرت 12 يوما في جنوب شرق آسيا. وقال إنه يتحدث عبر الهاتف مع أعضاء إحدى الأبرشيات الكاثوليكية في غزة كل يوم، ويخبرونه بأمور بشعة وصعبة.



وأيد البابا فرنسيس الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وقال: «في بعض الأحيان أعتقد أن هذه حرب مفرطة».