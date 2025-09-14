 تقرير: الجيش الصيني ينفذ دوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 8:28 ص القاهرة
تقرير: الجيش الصيني ينفذ دوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي

د ب أ
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 8:18 ص | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 8:18 ص

نفذت قيادة المنطقة الجنوبية بجيش التحرير الشعبي الصيني دوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي يومي الجمعة والسبت، بحسب ما قاله متحدث اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن تيان جونلي، المتحدث باسم القيادة، قوله إن الفلبين تواطأت مع دول من خارج المنطقة فيما يسمى "بالدوريات المشتركة"، ونشرت مزاعم غير قانونية بشأن بحر الصين الجنوبي، وقوضت السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع تيان: "نحذر الجانب الفلبيني رسميا بالتوقف فورا عن استدعاء الحوادث والانخراط في أعمال تزيد من التوترات في بحر الصين الجنوبي"، مضيفا أن السعي للحصول على دعم خارجي سيثبت أنه عديم الفائدة.

وشدد على أن قوات قيادة المنطقة الجنوبية تظل في حالة تأهب قصوى لحماية سيادة الصين الإقليمية وأمنها القومي بحزم، والحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وقال المتحدث: "أي محاولة لإثارة المشاكل أو تعطيل النظام في بحر الصين الجنوبي محكوم عليها بالفشل".


