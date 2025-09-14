صحيفة نمساوية: بولندا باتت تدرك حقيقة قدرات الناتو بعد حادثة الطائرات المسيرة

ذكرت صحيفة "كورير" النمساوية أن بولندا وجدت بولندا نفسها في حالة من عدم اليقين السياسي الشديد، إذ أدركت عقب حادثة اختراق طائرات مسيرة لأجوائها ضعف حلف الناتو في مجال الأمن والدفاع.



وجاء في المقال: "أثار هذا الحادث في الداخل البولندي حالة من عدم اليقين الشديد، إذ إن دخول 19 طائرة مسيرة إلى الأجواء البولندية أظهر بوضوح ضعف الدفاعات التابعة للناتو".



وأوضحت الصحيفة أن السياسيين وخبراء الأسلحة يتحدثون منذ فترة طويلة عن ضرورة إنشاء منظومة للحماية من المسيّرات على طول الحدود الشرقية للناتو، ولكن لم تبدأ أي دولة بتنفيذ هذه الفكرة بعد.

وفي الوقت نفسه، فإن نظام الحماية من الطائرات المسيرة "SKYctrl"، المطور في بولندا، يعمل بشكل غير فعّال ويعاني أعطالا متكررة وغالبا لا يكتشف الطائرات المسيرة إطلاقا.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، قد زعم يوم الأربعاء الماضي، أن قواته أسقطت طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا، مدعيا أنها "روسية"، دون أن يقدم أي دليل.

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الروسي في وارسو أندريه أورداش أن بولندا لم تعرض أي براهين على ما تدّعيه.

بدوره، قال الكرملين، على لسان المتحدث باسمه دميتري بيسكوف إنه لم يتلق أي طلب تواصل من القيادة البولندية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والناتو يوجهان اتهامات متكررة لموسكو من دون أدلة.

كما شددت وزارة الدفاع الروسية على أن الضربات التي نفذتها قواتها ضد أهداف في أوكرانيا ليلة 10 سبتمبر لم تشمل أراضي بولندا، مؤكدة استعدادها لإجراء مشاورات مع وارسو بشأن المسيّرات.