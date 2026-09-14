مصر على رأس المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لرجال الطائرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أُجريت اليوم الإثنين قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الطائرة رجال، المقرر إقامتها في تونس، بمشاركة منتخب مصر.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر، حامل اللقب، على رأس المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبي جامبيا والمغرب.

وفيما يلي القرعة كاملة:

المجموعة الأولى

غانا، تونس، كينيا

المجموعة الثانية

مصر، جامبيا، المغرب

المجموعة الثالثة

الجزائر، تشاد، نيجيريا

المجموعة الرابعة

الكاميرون، رواندا، أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية

ووصلت أمس بعثة منتخب مصر للرجال للكرة الطائرة إلى الأراضي التونسية، استعدادًا للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية للرجال، التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 13 إلى 26 سبتمبر الجاري، وسط طموحات كبيرة من المنتخب المصري للمنافسة بقوة على اللقب القاري.

ويترأس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بعثة المنتخب في تونس.