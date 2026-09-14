محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد في زيزينيا ويؤكد دعم المزارعين

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات سوق اليوم الواحد للمزارعين بمنطقة زيزينيا، والمقام أسبوعيًا كل يوم اثنين بتقاطع شارع رياض مع طريق الحرية، في إطار دعم المنتجين والمزارعين وفتح منافذ مباشرة لبيع منتجاتهم للمواطنين دون وسطاء.

وخلال الجولة، استمع المحافظ، إلى آراء عدد من المزارعين والعارضين المشاركين في السوق، واطلع على طبيعة المنتجات المعروضة، مشيدًا بجودتها وتنوعها، مؤكدًا أن السوق يمثل نموذجًا عمليًا للتواصل المباشر بين المنتج والمستهلك، بما يتيح توفير منتجات طازجة وطبيعية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد أيمن عطية، أن سوق المزارعين يعد إحدى المبادرات المهمة لدعم منظومة الأمن الغذائي المحلي، ونشر ثقافة الغذاء الصحي، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، إلى جانب تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير منافذ تسويقية مباشرة أمام المزارعين والمنتجين.

وأشار إلى أن السوق انطلق عام 2024 تحت رعاية وتنظيم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المحلية والدولية الداعمة للزراعة والتنمية المستدامة، من بينها الاتحاد العالمي لأسواق المزارعين ومؤسسة كامبانيا أميكا الإيطالية.

وأضاف أن السوق حقق نجاحًا ملحوظًا منذ انطلاقه، ويضم أكثر من 25 باكية أسبوعية متنوعة، تقدم منتجات زراعية وغذائية طبيعية، بما يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين والثقة التي اكتسبها السوق لدى المنتجين والمستهلكين.

ويقام سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية أسبوعيًا يوم الاثنين بتقاطع شارع رياض مع طريق الحرية بمنطقة زيزينيا، ويوم الخميس بجراج سينما أمير بجوار المسرح الروماني بمحطة الرمل، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بمشاركة مزارعين ومنتجين من مختلف مناطق المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية، والدكتور محمود عيسى السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد شعبان رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب.