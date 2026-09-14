محافظ بورسعيد يوافق على إيقاف تشغيل منشأتين غذائيتين لمخالفة اشتراطات الصحة والسلامة

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، على إيقاف تشغيل منشأتين لتداول الأغذية بنطاق حي المناخ وحي العرب، عقب تقارير حملات التفتيش التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد بالتعاون مع إدارة تموين بورسعيد، والتي رصدت عددًا من المخالفات والاشتراطات الصحية التي تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

وشملت المخالفات التي جرى رصدها بأحد منافذ الأسماك بحي المناخ، وجود حشرات زاحفة بكثرة داخل أماكن التجهيز والإعداد والتخزين، إلى جانب وجود غرفة تفتيش للصرف الصحي ملاصقة للمنشأة وغير محكمة الغلق، ووجود قطط داخل أماكن إعداد وتجهيز الأغذية، فضلًا عن عدم إحكام غلق المنشأة، وعدم توافر مصدر مياه عمومي، ووجود كسور وتآكل وصدأ في بعض أسطح وأماكن التجهيز، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة ووجود مياه راكدة، وعدم توافر وسائل الحماية المناسبة ومستلزمات غسيل الأيدي، وعدم الالتزام بدرجات الحرارة المناسبة لحفظ وتخزين الأغذية، وعدم توافر شهادات صحية للعاملين.

كما رصدت اللجنة، خلال المرور على أحد منافذ، تداول الأغذية بنطاق حي العرب، وجود دورات مياه تفتح مباشرة على أماكن تداول الغذاء، وعدم إحكام غلق المنشأة، وضعف التهوية وعدم توافر وسائل الحماية المناسبة على المداخل، فضلًا عن عدم الالتزام باشتراطات التخزين الجيد وحفظ الأغذية في درجات حرارة غير مناسبة.

ووجّه محافظ بورسعيد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأتين وإيقاف تشغيلهما، لحين إزالة أسباب الخطر واستيفاء الاشتراطات الصحية المقررة.

وأكد استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية، وعدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين.