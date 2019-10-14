فيرنر: حققنا انتصارا مستحقا أمام إستونيا وعلينا مواصلة التطور

أبدى تيمو فيرنر مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم سعادة بالغة بالفوز الذي حققه الفريق على مضيفه منتخب إستونيا 3 / صفر مساء الأحد ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وارتفع رصيد المنتخب الألماني إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة خلف المنتخب الهولندي المتصدر، بينما تجمد رصيد المنتخب الإستوني عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

ورغم النقص العددي الذي عانى منه المنتخب الألماني عقب الطرد المبكر الذي تعرض له لاعبه إيمري تشان في الدقيقة 14، حقق منتخب الماكينات الفوز ليواصل التقدم نحو التأهل للنهائيات حيث ابتعد بفارق ثلاث نقاط أمام منتخب أيرلندا الشمالية، صاحب المركز الثالث، قبل جولتين على نهاية التصفيات.

وشارك فيرنر من مقعد البدلاء وأضاف الهدف الثالث للمنتخب الألأماني بعد أن سجل إلكاي جويندوجان الهدفين الأول والثاني للفريق.

وقال فيرنر عقب المباراة "كانت مباراة صعبة، لكننا توقعنا ذلك لأن المنتخب الهولندي واجه صعوبة في مباراته هنا أيضا."

وأضاف "كان انتصارا مستحقا، فقد أدينا بشكل جيد في الشوط الثاني، صنعنا الفرص ولم نسمح لهم بالكثير من الفرص. ولا يزال علينا مواصلة التطور."