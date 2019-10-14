 الاستطلاعات تشير إلى حصول حزب «فوكس» على ثالث أكبر عدد أصوات في الانتخابات الإسبانية - بوابة الشروق
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الاستطلاعات تشير إلى حصول حزب «فوكس» على ثالث أكبر عدد أصوات في الانتخابات الإسبانية

مدريد - د ب أ
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:29 م | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:29 م

كشفت استطلاعات رأي نشرتها صحيفة "إيه بي سي"، اليوم الاثنين، أن حزب "فوكس" اليميني الشعبوي سيحصل على ثالث أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات البرلمانية الإسبانية، ليفوز بعدد 33 مقعدا في البرلمان.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الاثنين بأن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "جاد 3" لاستطلاعات الرأي، ونشرته صحية "أيه بى سي" أظهر أن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، هو أكثر الأحزاب التي ستحصل على أصوات، بواقع 126 مقعدا في البرلمان.

كما سترتفع نسبة تأييد حزب الشعب المحافظ - وهو أقوى أحزاب المعارضة في البلاد - ليحصل على 98 مقعدا، بالمقارنة مع العدد الحالي الذي يبلغ 66 مقعدا.

ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية الإسبانية في العاشر من نوفمبر المقبل.

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