تواجه اليابان أقوى إعصار في تاريخها، بعد أن دعت السلطات المواطنين، لاتخاذ التدابير اللازمة استعدادا للإعصار القوي "هاجيبيس"، والذي تناهز قوته المستوى الأقصى، البالغ الفئة الخامسة، حسبما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وحفرت فرق الإنقاذ في اليابان وسط كتل من الطين، وقامت بعمليات بحث قرب أنهار فائضة، الاثنين، أثناء بحثها عن مفقودين في إعصار خلف أضرارا جسيمة وسط وشمالي اليابان، بحسب سكاي نيوز عربية..

وارتفعت حصيلة الإعصار إلى 36 قتيلا و166 مصابا، وفقدان 16 حتى الآن، منذ أن ضرب الإعصار صباح السبت، عدد من المحافظات اليابانية مثل كاناجاوا، توتشيجي، جونما، إيوات، ميياجي، فوكوشيما، تشيبو، سيتاما، شيزوكا، ومحافظة إيباراكي، محدثا عشرات الانهيبارات الأرضية وتهدم المنازل وهطول الأمطار الغزيرة.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن الإعصار أدى إلى شلل تام في العاصمة طوكيو؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وهياج البحار، وغرق الطرق العامة والمنازل في مياه الأمطار التي قالت هيئة الأرصاد الجوية أنها هبطت بكميات لم تحدث في تاريخ اليابان، وهو ما دفع الحماية المدنية لنشر قوارب وطائرات هليكوبتر للمشاركة في جهود الإنقاذ التي لا تزال قائمة في المناطق التي غمرتها مياه الفيضانات وأدت لدفن المنازل..

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن الأمطار الغزيرة غمرت 14 نهرا على الأقل في شمال شرق البلاد وفي إقليمي كانتو وكوشين، في الوقت الذي صرحت فيه الحكومة عن حدوث 48 انهيارا أرضيا في 12 محافظة، فيما قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشهيدي سوجا، إن الإعصار تسبب في كارثة بمناطق واسعة للغاية، لافتا إلى أنه حوالي 376 ألف أسرة لا تزال بدون كهرباء، و14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه.

This is in Japan.



It's sad to see what japan is experiencing right now

but also amazing at the same time that you can never ever see plastic container floating in the water



flood but it's pure mud the water is not polluted



nothing we can do right now but to #PrayForJapan