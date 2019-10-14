محمد فراج: إشادة الرئيس السيسي بدوري في «الممر» توجت فرحتي بالعمل

قال الفنان محمد فراج، إنه لا يستطيع وصف السعادة والفخر بمشاركته بجزء بسيط في صناعة فيلم «الممر»، مشيرًا إلى أن الفخر الأكبر كانت لحظة إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالفيلم والدور الذي قام به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الإشادة توجت فرحته، وأن الله كلل مجهود وتعب أبطال الفيلم من صناعه والقائمين عليه، مؤكدًا على كون العمل «وسام على صدره».

وأوضح أنه لا يجد فرق ما بين المجهود الذي بذله في فيلم الممر عن المجهود المبذول في الأفلام الأخرى التي قدمها، موضحًا أنه يعمل بكل طاقته ومجهوده وإخلاصه تجاه أي عمل.

وأكد على حبه لوظيفة التمثيل وحرصه على الالتزام والجدية والتعب في أي عمل مقدم، مردفًا: «بحب شغلتي والإتقان فيها والعيش فيها والباقي على ربنا وتقدير الناس».

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشخصية الجندي الصعيدي في فيلم الممر، والتي جسدها الفنان محمد فراج.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، تحت عنوان «أكتوبر..إرادة وتحدي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.