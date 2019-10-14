وزير النفط: الكويت التزمت بدورها في المحافظة على استقرار أسعار النفط عالميا

قال وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي خالد الفاضل إن الصناعة النفطية تواجه "تحديات جبارة " تجعل الدول التي تعتمد عليه كمصدر رئيسي للدخل "عرضة للكثير من المخاطر ان لم تتم مواكبة التغيير الجارف فيها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الفاضل خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت الرابع للنفط والغاز 2019 الذي انطلق أمس الأحد في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي بحضور ورعاية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الفاضل أن "الوضع المستقبلي يشير الى توقعات متضاربة حول حصة النفط ضمن (خليط الطاقة) على الرغم من استمرار هيمنته الحالية".

وأوضح أن التحديات المذكورة آنفا تشمل "تطور تقنيات استخراج النفط وتكريره ورقمنة تسويق المنتجات وتغير المناخ فضلا عن مخاطر الارهاب الالكتروني".

وذكر أنه على الرغم من التغييرات التي تعصف بالصناعة النفطية العالمية إلا أن "الكويت التزمت بدورها في المحافظة على استقرار اسعار النفط عالميا بما لا يثقل كاهل الدول المستهلكة ولا يعرقل مسيرة نمو الدول المصدرة".

واستطرد يقول أن أسواق النفط تصدت لتقلب الأسعار اخيرا "بفضل الالتزام غير المسبوق في تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بين الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)"، مشيرا إلى "دور الكويت في تحقيق التعاون بين الدول الاعضاء فضلا عن الالتزام بتعهداتها واعادة الاستقرار الى اسواق النفط".

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة النفطية تأتي "ونحن امام تنفيذ مشروعات ضخمة للنهوض بصناعة النفط والغاز وتعزيز دورنا في المحافظة على أمن الطاقة محليا ودوليا من خلال تطوير مناطق جديدة مثل الحفر البحري والغاز الجوراسي والنفط الثقيل".

ولفت إلى الحاجة "لاستقطاب الخبرات العالمية المتطورة وتعزيز قدراتنا الفنية" مضيفا أنه "لا شك أن هناك بيئة خصبة للبحث وتوظيف التكنولوجيا الحديثة تدعونا لأن نتعاون يدا بيد من اجل قطف حصاد الابتكارات ونحن نأمل في ان يكون مؤتمرنا هذا فرصة اضافية لتبادل الخبرات والممارسات المثلى في الصناعة النفطية".

وأكد الفاضل ايمان الكويت بأهمية تضافر الجهود لحماية كوكب الارض وبيئته من مخاطر تغير المناخ لافتا الى انه "نحن كدول منتجة نعمل على تكييف صناعة النفط للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي وتأهيل عملياتنا النفطية لتصبح صديقة للبيئة".