الحزب الحاكم في بولندا يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية

أظهرت نتائج جزئية، اليوم الاثنين، فوز حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا بنسبة 49.3% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

وجرى نشر النتائج، بناء على بيانات أكثر من 42 % من مراكز الاقتراع، على موقع اللجنة الانتخابية.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة بيانات عن كيف سوف تتحول نتائج انتخابات الأمس إلى مقاعد في البرلمان، مع ذلك، من المتوقع أن يحقق حزب القانون والعدالة أغلبية مطلقة في مجلس النواب.

وحصل التحالف المدني الذي يشغل المركز الثاني بفارق كبير عن حزب القانون والعدالة على حوالي 22.3 % من الأصوات.

ومن المقرر أن يصبح تحالف اليسار الديمقراطي، المؤلف من 3 أحزاب يسارية، ثالث أقوى قوة في البرلمان، بعدما حصل على 10.9% من الأصوات.

وسوف يشغل حزب الشعب البولندي مقاعد في البرلمان أيضا، بعدما فاز بـ9.8 % من الأصوات، بالإضافة إلى الاتحاد الليبرالي للحرية والاستقلال الذي حصل على 6.6 % من الأصوات.