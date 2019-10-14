أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تسديد مستحقات عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل خوض مباراة القمة أمام الاهلي، بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الممتاز، المقرر إقامتها السبت المقبل.

وقال منصور في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم" في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين: " 7 أو 8 لاعيبة هياخدوا فلوسهم قبل ماتش الأهلي، وعايز أسأل راجل من لاعيبة الأهلي يقولي خدوا فلوس ولا لأ، أنا بقولهم لا، أنا مش هبيع ساسي، بيعوا انتوا محمود الخطيب مش هيجيبلكم فلوس".

ووجه مرتضى رسالة إلى عمرو الجنايني، رئيس الجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قائلًا: "لا تنحاز يا عمرو، وأعلم أنك تخسر جماهير الزمالك، بل حافظ على كرامتك وكرامة المكان التي تجلس به ونبطل تمثيل".

وأضاف: "شكرًا على الإهانة التي كانت أمامك من قبل الخطيب لي واكتفيت بتبادل النكات معه، وسوف يشتموك بعد خروجك من اتحاد الكرة".

وفي سياق متصل تحدث رئيس الزمالك، عن فريق الكرة، قائلًأ: " مصطفى فتحي، لاعب مميز، شارك أمس في مباراة ودية وأثبت جاهزيته للمباريات، وميتشو سعيد بإنضمام عصام مرعي للجهاز".

وأشار مرتضى، إلى أن رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي، يشبه عندما كان شابًا ويعمل وكيل نيابة، قائلًا: "شعره مثل شعري عندما كنت وكيل نيابة صغير".

وأكد رئيس الأبيض، أنه وقع على خطاب سفر محمود عبدالعزيز، لاعب خط الوسط بالفريق، إلى ألمانيا من أجل اجراء عملية الرباط الصليبي، بعد إصابته خلال الفترة الماضية.