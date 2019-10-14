المنتخب الوطني يواجه بتسوانا في تجربة «مهمة» قبل خوض تصفيات أمم إفريقيا

المدير الفني يسعي لتطبيق طريقة لعب جديدة .. ومنح الفرصة لاكثر عدد من اللاعبين

يخوض المنتخب الوطني تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، مواجهة ودية " مهمة " امام منتخب بتسوانا في السابعة مساء اليوم ، باستاد الجيش ببرج العرب.

تأتي اهمية المباراة، لكونها الوحيدة للفراعنة قبل بداية غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 ، والتي ستكون بدايته، امام كينيا 14 نوفمبر المقبل، في اطار منافسات المجموعة السابعة التي تضم ايضا منتخبي توجو وجزر القمر.

وتعد المباراة الاولي للبدري ، الذي تولي المهمة خلفا للمكسيكي خافيير اجيري ، بعد اقالة الاخير عقب الاخفاق الافريقي والخروج المهين من دور الـ 16 امام جنوب افريقيا في كاس الامم الافريقية الاخيرة والتي اقيمت في مصر .

وقد استقر البدرى ، على مشاركة 17 لاعبا فقط ، في المباراة ومن المنتظر ان يشارك معظم العناصر الأساسية والقوة الضاربة ، خاصة وان المدير الفني يرغب فى الظهور بمستوي مميز وتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز بأكثر من هدف خاصة أنها اللقاء الأول للفراعنة تحت قيادته ، وسيعتمد على الدفع بمعظم عناصر الخبرة فى اللقاء إلى جانب منح الفرصة للوجوه الجديدة للمشاركة على مدار الشوطين حيث استقر البدري على الدفع بمحمد الشناوي فى المرمى وفى الشوط الثاني الدفع بمحمد عواد ونفس الأمر لعدد من اللاعبين مثل الدفع أحمد فتحي وأحمد حجازي فى شوط واحد ، كما سيشهد اللقاء الدفع برجب بكار وعمر السعيد ومحمد أفشة وحسام حسن وحسين الشحات .

ولم يحسم البدري حتي الان ، مشاركة الثاني عبد الله السعيد وطارق حامد ، نظرا لارهاقهما في مباريات فريقهما بيراميدز والزمالك علي التوالي .

وحدد البدري هدفه من مباراة بتسوانا ، وهي ليس تجربة مجموعة من اللاعبين فحسب بل تحقيق نتيجة مرضية في ضربة البداية، وتقديم نفسه كمدير فني للرأي العام بالتوازي مع منح الفرص لبعض الوجوه الجديدة وتجربة بعض الأسماء الأخرى.

وفي ظل غياب محمد صلاح لاعب ليفربول ، لحصوله علي راحة سلبية ، اصبح امام الجهاز الفني عدة خيارات ، الأول الاعتماد على حسين الشحات الجناح الأيمن للأهلي وهو الخيار الأقرب، أما الخيار الثاني الدفع بـ عبدالله جمعة لاعب الزمالك في مركز صلاح على اعتبار أن المدرب الجديد للمنتخب يفضل أن يكون الجناح الايمن لاعبًا يلعب بالقدم اليسرى.

وكان جمعة يلعب في نفس المركز في المصري ، بجانب موسمه الاول مع الزمالك وتألقه خلال مشاركته في مركز الجناح الايمن ، قبل ان يضطر مسئولي الزمالك لتوظيفه في مركز الظهير الايسر .

ومن المتوقع أن يبدأ البدري بتشكيل مكون من ، محمد الشناوي في حراسة المرمي ، وامامه الرباعي الدفاعي، أحمد فتحي ومحمود علاء وأحمد حجازي ومحمد حمدي ، وفي الوسط طارق حامد"حمدي فتحي" ومحمد النني وعبد الله السعيد "محمد افشة" ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات وفي الهجوم احمد حسن كوكا .

من جهته ، طالب حسام البدرى اللاعبين بالجدية والظهور بشكل جيد خلال أول مباراة يخوضها الفراعنة معه ، مشدداً على أهمية ترك انطباع جيد أمام الجماهير من خلال تحقيق فوز كبير فى ودية بوتسوانا، حتى يكون بمثابة رسالة قوية بأن المنتخب خلال الفترة المقبلة لديه هدف واحد وهو استعادة الأمجاد الأفريقية بالفوز بلقب البطولة وليس مجرد التأهل لأمم أفريقيا المقبلة مع التأهل لمونديال 2022 ومصالحة الجماهير المصرية.

وسيدير اللفاء الدولي ابراهيم نور الدين ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال ومعهم أحمد الغندور حكما رابعا .