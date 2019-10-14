وزير خارجية لوكسمبورج يحذر من انجرار الناتو إلى حرب بسبب التوغل التركي في شمال سوريا

حذر وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسلبورن، من إمكانية انجرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى حرب بسبب التوغل العسكري التركي في شمال سورية.

وقال أسلبورن في تصريحات لإذاعة بافاريا الألمانية اليوم الاثنين: "ما يحدث هناك أمر غريب للغاية بالنسبة لي"، مشيرا إلى الاتفاقات بين الأكراد السوريين وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي هجوما عسكريا على شمال سوريا. ويستهدف الهجوم "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تسيطر على جزء كبير من شمال سورية على الحدود مع تركيا.

ووصف أسلبورن الحملة العسكرية التركية بأنها "جريمة".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا، بصفتها عضوة في الناتو، ترتبط مع ألمانيا والولايات المتحدة ودول أخرى في حلف تعاوني.

وقال أسلبورن: "تخيل أن سوريا أو مدافع من سورية ترد الضربات وتهاجم تركيا"، مشيرا إلى المادة رقم 5 في ميثاق حلف الناتو، التي تنص على التعاون التحالفي، والتي تعني أنه سيتعين على كافة دول الناتو القيام بمساعدة تركيا حال تم مهاجمتها.

ودعا أسلبورن وزراء خارجية الاتحاد إلى اتخاذ قرار خلال اجتماعهم اليوم بعدم توريد أسلحة بعد الآن لتركيا، وقال: "الإيجابي في الأمر بالنسبة لي أن ألمانيا وفرنسا وهولندا وفنلندا والسويد أعلنوا ذلك بالفعل، لكنكم تعلمون أيضا أن أردوغان لا يعتمد في أسلحته على أوروبا، فهو لديه مصادر أخرى لتدبير أسلحة لهذه العملية".