 فيديو.. عضو «الشورى» السعودي: زيارة بوتين للمملكة تخفف حدة التوترات بالمنطقة - بوابة الشروق
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فيديو.. عضو «الشورى» السعودي: زيارة بوتين للمملكة تخفف حدة التوترات بالمنطقة

بوتين
بوتين
أميرة علي
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 9:55 م | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 9:55 م

 

قال عضو مجلس الشورى السعودي سابقا، محمد بن عبدالله آل زلفه، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية تعمل على توطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بشكل أقوى، والتي تمتد منذ أكثر من قرن.

وأضاف في مداخلة هاتفية على نشرة«Ten» مساء الاثنين، أن الزيارة ستجعل العلاقات أكثر متانة خاصة وأن المنطقة العربية تشهد تقلبات وتحديات صعبة.

وتابع: «روسيا لها علاقة جيدة بإيران وتركيا وإسرائيل، وهي دول تشكل قوة إقليمية تهدف إلى خلق توتر دائم في العالم»، مشيرًا إلى قدرة روسيا على التدخل بين هذه الدول ودول المنطقة العربية.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تقف بجوار أشقائها فى المنطقة من أجل تخفيف حد النزاعات والتوترات، خاصة وأنها قلب العرب، منوهًا بأن ما يحدث في المنطقة من ظروف يمنع العرب من توحيد صفوفها مرة أخرى.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، ظهر الاثنين، في زيارة رسمية من المقرر أن يلتقي فيها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

https://www.youtube.com/watch?v=a2KrcWeddrI

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