 بالصور.. احتجاجات في تونس تنديدا بقرار إقالة والي القصرين - بوابة الشروق
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بالصور.. احتجاجات في تونس تنديدا بقرار إقالة والي القصرين

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 4:15 م

انطلقت احتجاجات في تونس، تنديدًا بقرار رئاسة الحكومة التونسية إقالة والي القصرين؛ وذلك على إثر الحادثة التي وقعت، فجر أمس الثلاثاء، بمدينة سبيطلة أدت إلى وفاة مواطن.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التونسية «وات»، مساء الأربعاء، طالب المحتجون بالعدول عن هذا القرار «المجحف والظالم في حق الوالي الذي بذل مجهودات كبيرة في سبيل تحريك المشاريع المعطلة ودعم الجمعيات الرياضية والاجتماعية وساهم منذ تنصيبه في دفع عجلة التنمية بها»، وفق تصريحات المحتجين.

وقررت رئاسة الحكومة التونسية إقالة والي القصرين ومعتمد سبيطلة، وذلك على إثر الحادثة التي وقعت، فجر أمس الثلاثاء، بمدينة سبيطلة بولاية القصرين، والتي أدّت إلى وفاة مواطن إثر تنفيذ قرار هدم لكشك بالجهة.

 


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