قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن مديرية أمن طرابلس ألقت القبض على عبد الرحمن ميلاد"، الملقب بـ "البيدجا"، اليوم الأربعاء.



وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن "القبض على البيدجا جاء بناء على التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام، وعلى أمر الضبط والإحضار الصادر بحقه، وكذلك صدور نشرة خاصة من منظمة الشرطة الدولية، وبناء على طلب لجنة العقوبات بمجلس الأمن، وذلك لقيامة رفقة اخرين بالضلوع في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والوقود".



وأبلغت الوزارة مكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالة، مشيرة إلى أن البحث جار لضبط وإحضار باقي المتهمين.



وعقب عملية القبض أغلقت مجموعة مسلحة مساء اليوم، بعض الطرق وإطلاق أعيرة نارية في الهواء بالعاصمة طرابلس، احتجاجًا على عملية القبض، فيما تشير بعض المعلومات "غير المؤكدة" إلى قيامهم بإغلاق خط الغاز المغذي لمحطة كهرباء مدينة الزاوية "مسقط رأس البيدجا".