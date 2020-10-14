رئيس الأركان الكوري الجنوبي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي حول شبه الجزيرة الكورية

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أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي محادثات، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي، حول الأمن في شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز الموقف الدفاعي المشترك، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس" وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وعقد رئيس هيئة الأركان المشتركة، وون إين-تشول الاجتماع السنوي للجنة العسكرية مع نظيره الأمريكي، مارك ميلي عبر الفيديو.

وفي الاجتماع، أكد ميلي مجددا الالتزام الأمريكي الصارم بالدفاع عن شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك توسيع الردع.

ومعنى توسيع الردع أن توفر الولايات المتحدة إمكانياتها العسكرية، لاسيما القوات النووية، لردع أي هجوم على حلفاء الولايات المتحدة.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن القائدين العسكريين قيما الوضع الأمني الأخير في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقتي المحيط الهندي والمحيط الهاديء وأجريا تقييما لسبل تعزيز الوضع الدفاعي المشترك للحليفتين.

وأجرى الجانبان تقييما بشكل خاص للأسلحة الجديدة، التي تم الكشف عنها في العرض العسكري الأخير الكوري الشمالي وناقشا نقل السيطرة على العمليات في وقت الحرب للقوات الكورية الجنوبية من واشنطن إلى سول.