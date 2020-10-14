وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيان يتفقان علي إنهاء المرحلة الانتقالية

اتفق ممثلو مجلسي النواب، والمجلس الأعلى للدولة الليبيين المجتمعون في القاهرة علي ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

وأفاد بيان مشترك صدر في ختام اجتماعات الجانبين ليل الثلاثاء/الأربعاء ،والتي عقدت خلال الفترة من 11 - 13 أكتوبر، بأنه جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة.

وأضاف البيان أن البعثة الأممية حثت الحاضرين علي ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

"وأبدى الطرفان مرونة فائقة في الحوار، واتفقا علي الاستمرار في المناقشات ، وأعربا عن رغبتهِما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يجري مجلس النواب حوارا مجتمعيا للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدماً في المسار الدستوري" ، وفقا للبيان.