قطر تسجل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 128 ألفًا و603 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأربعاء، إلى تسجيل 211 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 125 ألفًا و584.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 38 مليون إصابة.