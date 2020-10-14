استعدادت لإعادة تشغيل مفاعل نووي ياباني متضرر من تسونامي عام 2011

أصبح في حكم المؤكد استئناف عمليات مفاعل نووي في شمال شرقى اليابان، كان تضرر من كارثة زلزال وتسونامي عام 2011، حيث قرر حاكم المقاطعة التي يقع بها المفاعل الموافقة على إعادة تشغيله، حسبما قال مسؤولون محليون اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن الحصول على موافقة من كبار مسؤولي الحكومة المحلية هو الخطوة الأخيرة المتبقية لإعادة تشغيل الوحدة رقم 2 في محطة أوناجاوا النووية في مقاطعة مياجي، بعد أن اجتازت المنشأة فحوص السلامة الوطنية في فبراير.

وسيعلن حاكم مياجي، يوشيهيرو موراي، رسميا موافقته بحلول نهاية العام، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا مع اشتراط عدم الكشف عن هويتهم.

وبعد أن تسبب زلزال عام 2011 في واحدة من أسوأ الأزمات النووية في العالم في مقاطعة فوكوشيما المجاورة وتسبب في توقف جميع مفاعلات اليابان البالغ عددها 54 مفاعلا في وقت واحد، أعيد تشغيل تسعة مفاعلات في خمس محطات نووية في البلاد بعد الموافقة التنظيمية والمحلية.