الثقافي الروسي العربي: يمكن لروسيا أن تدافع عن أذربيجان شرط وقف العملية العسكرية

شعيتو: أردوغان من خرق وقف إطلاق النار في قره باغ وليست أرمينيا أو أذربيجان

شعيتو: تركيا ليست حليفا استراتيجيا لكن يوجد تنسيق في مسائل كثيرة

شعيتو: خراب أربيجان لصالح تركيا

قال مدير المركز الثقافي الروسي العربي، الدكتور مسلم شعيتو، إن إسرائيل تمتلك كمية ضخمة من الطائرات المسيرة في القواعد الأذربيجانية على الحدود الإيرانية القريبة من إقليم ناغورني قره باغ.

وأضاف شعيتو، في مداخلة عبر skype لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن «هذه معركة كبيرة يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكون رأس حربتها، وهي تنفذ مشروعًا أمريكيًا إسرائيليًا واضحًا».

وأكد أن روسيا مستعدة لضرب المنظمات الإرهابية الموجودة في منطقة قره باغ، معقبًا: «يبدو أن هذه المنظمات عن جهلًا أو عمدًا بدأت تقصف مناطق داخل أرمينيا وليست في ناغورني قره باغ، وهذا سيكون مبرر واضح لروسيا بموجب الاتفاقية الموقعة مع أرمينيا بالدفاع عنها ضد أي اعتداء».

ولفت إلى أن رسائل الرئيس بوتين اليوم، قد تلعب دورًا في عودة أردوغان إلى العلاقات السياسية والإقلاع عن تصرفه، خاصة وأنه من أعلن الحرب في منطقة قره باغ وليست أذربيجان، متابعًا: «يمكن لروسيا أن تلعب دورًا في الدفاع عن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شرط وقف العملية العسكرية».

وذكر أن تركيا ليست حليفًا استراتيجيًا، لكن هناك تنسيقًا في مسائل كثيرة، مضيفًا أن تركيا عليها سحب المجموعات الإرهابية من قره باغ إلى مناطق أخرى، مثلما فعلت في سوريا، لأن روسيا ستتصرف بأكثر حدة مما تصرفت به في سوريا.

وأوضح أن أردوغان وسياسته هي من خرقت وقف إطلاق النار في قره باغ، وهو ما دفع الأمور للتصعيد مجددًا، مؤكدًا أن أرمينيا وأذربيجان لم يخرجوا من الاتفاق.

واستطرد: «تركيا ورطت علييف في الأزمة، إما أن يستمر أو تعمل على إزاحته من السلطة، وهذه مشكلة داخلية في أذربيجان»، لافتًا إلى أن خراب أذربيجان لصالح تركيا.