حزب الله وحركة أمل اللبنانيان يطالبان أنصارهما بعدم الانجرار إلى «الفتنة الخبيثة»

طالب حزب الله اللبناني وحركة أمل، اليوم الخميس، جميع الأنصار بالهدوء وعدم الانجرار إلى "الفتنة الخبيثة".

وقال حزب الله وحركة أمل، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه في تمام الساعة 10:45 صباحا، وعلى إثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكارا لتسييس التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأشارا إلى أنه عند وصول المشاركين إلى منطقة الطيونة تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة ‏وتبعه إطلاق نار مكثف أدى إلى وقوع قتلى وإصابات خطيرة حيث إن إطلاق ‏النار كان موجها على الرؤوس.

ولفت الطرفان إلى أن "هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة ‏مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا وشهداء المرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة". ‏ودعا الجانبان الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع ‏لإيقاف هؤلاء المجرمين.

وكانت "الوكالة اللبنانية للإعلام" أفادت بسقوط 3 قتلى في إطلاق نار في بيروت خلال احتجاجات للمطالبة برحيل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وأعلنت الوكالة الرسمية، اليوم، وصول قتيل جديد إلى مستشفى الساحل ليصبح عدد القتلى اثنين في مستشفى الساحل وواحدا في مستشفى الرسول الأعظم.