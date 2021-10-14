لافروف: حلفاء روسيا بآسيا الوسطى لا يرغبون في تواجد عسكريين لأمريكا والناتو على أراضيهم

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن حلفاء بلاده في بلدان آسيا الوسطى لا يرغبون في تواجد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على أراضيهم.

وأضاف لافروف، بحسب وكالة أنباء نوفوستي، اليوم الخميس: "جيراننا وحلفاؤنا وشركاؤنا الاستراتيجيون في آسيا الوسطى يؤكدون خلال اتصالاتهم معنا أن مثل هذ التواجد على أراضيهم غير مقبولة".

وأشار إلى أن جميع دول آسيا الوسطى أبلغت موسكو بأنها لا تريد هذا النوع من الزيارات أو التواجد من جانب الولايات المتحدة أو دول حلف شمال الأطلسي الأخرى.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة بعد مغادرتها أفغانستان، حيث خسرت كل ما يمكن خسارته، تحاول كسب موطئ قدم لها في منطقة آسيا الوسطى.

يُذكر أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت اليوم أنه تم إبلاغ نائب وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا نولاند، أثناء زياراتها لموسكو مؤخر، بأن نشر البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في آسيا الوسطى أمر غير مقبول بالنسبة لموسكو.