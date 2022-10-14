منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاوف صحية مع بدء الشتاء في أوكرانيا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة من أن الحياة ستزداد خطورة للعديد من الأشخاص في أوكرانيا، ولفتت إلى أن الشتاء سيجعل الأمر صعبا بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون تدبير معيشتهم على حد الكفاف في منطقة حرب.



وحذر هانس كلوجه، مدير منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية من أن " كثيرا من الأشخاص في أوكرانيا يعيشون في ظروف تتسم بالخطورة، ويتنقلون من مكان إلى مكان، ويعيشون في مبان غير ملائمة أو بدون تدفئة".



وأضاف: "قد يصبح تدمير المنازل ونقص الوصول إلى الوقود أو الكهرباء بسبب البنية التحتية المدمرة مسألة حياة أو موت إذا لم يستطع الناس توفير التدفئة لمنازلهم".



وأوضح أن الحكومة الأوكرانية أحصت 800 ألف منزل تضررت، أو دمرت منذ بدء الحرب. وحذرت الحكومة من أن الأشخاص الذين لا يحصلون على سكن ملائم تزداد مخاطر تعرضهم لقضمة الصقيع وهبوط الحرارة والالتهاب الرئوي والسكتات والأزمات القلبية.



وشدد كلوجه على أن منظمة الصحة العالمية ستظل في أوكرانيا رغم ظروف الحرب، وتدعم أكثر من 150 شريك للرعاية الصحية في الأراضي الأوكرانية.