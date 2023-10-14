فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يطعم طائره ويصطحبه معه لمدرسة إيواء: حتى لا يموت

بثت وسائل إعلام مقطع فيديو لطفل فلسطيني يحرص على إطعام طائره، بعدما هربا من وطأة القصف الجنوني الذي تشنه قوات الاحتلال ضد القطاع.

وقال الطفل في مقطع فيديو بثته قناة سكاي نيوز، بعدما ظهر وهو يُطعِم طائره، إنه اصطحبه معه صوب مدرسة الإيواء، حتى لا يموت.

وتشن قوات الاحتلال، غارات مكثفة على قطاع غزة، ما يؤدي إلى قفزات كبيرة للغاية في إحصاءات الشهداء، والتي تشير أحدثها إلى تسجيل 2215 شهيدا بينهم 724 طفلا و458 سيدة وإصابة 8714 مواطنا آخرين بجروح مختلفة منهم 2450 طفلا و1536 سيدة.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.