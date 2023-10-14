اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي: نرفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

يعرب اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور عمرو الليثي، عن رفضه القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.



كما أدان بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.



ويجدد الاتحاد مطالبته للمجتمع الدولي، بالتحرك العاجل، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.