وزير خارجية إيران: هناك فرصة سياسية لمنع توسيع نطاق الحرب

أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أنه ما زالت هناك فرصة سياسية للحؤول دون توسّع نطاق الحرب.

وأضاف عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالسفارة الإيرانية في بيروت أوردته قناة "المنار" اللبنانية أنه "نظرًا للسيناريوهات التي وضعها حزب الله فإنّه في حال اتخذ قرار التدخل في المعركة سينتج زلزالا كبيرا ضد الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يفكر بـ "تحقيق أمن لبنان والمنطقة وتحقيق الأمن المستدام للمنطفة مستقبلًا".

وأوضح عبد اللهيان أن "قادة المقاومة أكدوا أنَّ المستوطنات الصهيونية لا تزال تحت سيطرة المقاومة".

وأكد أن "المقاومة هي التي ‫تحدد الشروط التي تريدها في حال وقف الحرب العدوانية الحالية"، مقترحا"عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي بشأن الوضع في غزة".