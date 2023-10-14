قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، إن أكثر من مليوني شخص في جميع أنحاء قطاع غزة، يتعرضون للخطر بسبب نفاد المياه.

وصرح فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوكالة: «لقد أصبحت مسألة حياة أو موت.. إنه أمر لابد منه.. يجب أن يتم تسليم الوقود الآن إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص».

وفيما أشارت الوكالة إلى أنه لم يُسمح بدخول أي إمدادات إنسانية إلى غزة منذ أسبوع، فقد أوضحت أن المياه النظيفة تنفد في قطاع غزة، بعد توقف محطة المياه وشبكات المياه العامة عن العمل.

وتابعت: «يضطر الناس الآن إلى استخدام المياه القذرة من الآبار، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه».

ولفتت إلى أن غزة تعاني أيضًا من انقطاع التيار الكهربائي منذ 11 أكتوبر الجاري، ما أثر على إمدادات المياه.

وأفادت بنزوح مئات الآلاف من الأشخاص، كما تستمر عملية النزوح مع انتقال السكان إلى الأجزاء الجنوبية من قطاع غزة. وقد نزح ما يقرب من مليون شخص في أسبوع واحد فقط.

وقالت الوكالة: «نحن بحاجة إلى نقل الوقود إلى غزة الآن. الوقود هو السبيل الوحيد للناس للحصول على مياه الشرب المأمونة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الناس سوف يموتون من الجفاف الشديد، ومن بينهم الأطفال الصغار وكبار السن والنساء.. الماء الآن هو شريان الحياة الأخير المتبقي».

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.