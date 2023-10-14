وزير خارجية قطر يحذر من محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم اتصالا هاتفيا، مع وزير الخارجية بالمملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الاثنين، جرى خلال الاتصال، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسبل خفض التصعيد.

وأعرب وزير الخارجية القطري خلال الاتصال، عن موقف دولة قطر الثابت من إدانة أشكال استهداف المدنيين كافة، ذاكرًا أن قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال وممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة.

وأكد ضرورة فتح ممرات إنسانية؛ لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة.

كما أكد أهمية تنسيق الجهود الدولية والإقليمية؛ من أجل وقف العدوان على غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وحذر من خطورة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، مؤكدا عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.