نائب محافظ البحيرة تفتتح معرضا للسلع الغذائية بمدينة دمنهور

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، معرضا للسلع الغذائية بمنطقة شبرا في مدينة دمنهور، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، ومجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور.

ويأتي ذلك في أول أيام تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء؛ لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين والتي انطلقت اليوم السبت بجميع الأسواق المصرية.

وتفقدت "بلبع"، أجنحة المعرض والذي نظمته الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع مديرية التموين بالبحيرة، ويتضمن المعرض مختلف المنتجات من السلع الغذائية واللحوم بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وخلال جولتها، أشادت نائب المحافظ، بالمبادرة والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية.

وأوضحت أن المبادرة ستكون لصالح المواطن حيث تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا؛ مما سيسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع، بضرورة العمل على توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة المتحركة بمدن ومراكز المحافظة.

وشددت على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين والجهات المعنية؛ للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، مع ضرورة تواجد لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضة؛ لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو من يقوم باحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية.

وأشارت "بلبع"، إلى جهود محافظة البحيرة في التوسع لفتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية، والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

الجدير بالذكر أن السلع الأساسية التي ستتضمنها المبادرة تشمل الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، ومنتجات الدواجن والبيض، والأرز، وتخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، وتتراوح نسبة التخفيضات ما بين 15 و25% للسلع المحددة.