أونروا: سكان غزة عاشوا ليلة أخرى من الرعب بسبب القصف الإسرائيلي

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن سكان قطاع غزة عاشوا ليلة أخرى من الرعب بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن «غارة إسرائيلية استهدفت ساحة مستشفى، حيث اشتعلت النيران في الخيام التي كان الناس ينامون فيها».

وأشارت إلى أن مدرسة تابعة للأونروا، كانت تأوي عائلات في النصيرات، تعرضت للقصف قبل الغارة الإسرائيلية على ساحة المستشفى.

ونوهت أن تلك المدرسة كان من المقرر استخدامها اليوم كموقع للتطعيم ضد شلل الأطفال، قائلة إن «التقارير أفادت بمقتل أكثر من 20 شخصًا في هذه الهجمات المروعة».

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة نحو 70 بجروح، جراء استهداف الاحتلال لخيام النازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلد وسط قطاع غزة.

ولفتت المصادر، إلى أن النيران اندلعت في عدد من الخيام جراء قصف الاحتلال.

كما أفاد متحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، بأن هناك أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال لخيام النازحين بالمستشفى.

وأشار إلى أن قسم الاستقبال في المستشفى امتلأ بالجرحى جراء الأعداد الكبيرة.