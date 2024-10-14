الاتحاد الأوروبي يندد بالهجمات الإسرائيلية على بعثات الأمم المتحدة

ندد مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، باستهداف قوات إسرائيلية لجنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

وقال بوريل في بيان صادر نيابة عن الاتحاد الأوروبي: «مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وهي غير مقبولة على الإطلاق. يجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور».

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «يندد الاتحاد الأوروبي بجميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة».

وعبّر البيان عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ بشكل خاص إزاء الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد قوات اليونيفيل، والتي أسفرت عن إصابة العديد من أفراد قوات حفظ السلام.

وأمس الأحد، دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إجلاء جنود اليونيفيل من مواقعهم جنوب لبنان.

ووجه في مقطع فيديو بثته رئاسة الوزراء الإسرائيلية، حديثه إلى جوتيريش، قائلًا: «إن رفض سحب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان يعني تركهم رهائن بيد حزب الله، ويعرض حياتهم وحياة جنودنا للخطر».

وزعم نتنياهو أن عدم انسحاب قوات الأمم المتحدة من تلك المناطق «سمح لحزب الله باستخدام اليونيفيل كغطاء».