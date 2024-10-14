الاحتلال يقتحم مدينة جنين ومخيمها

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات إسرائيلية خاصة «مستعربون»، تسللت إلى أطراف مخيم جنين، في الوقت الذي اقتحمت فيه آليات عسكرية مدينة جنين ومخيمها من حاجز الجلمة العسكري.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 10 فلسطينيين، من بلدتي جبع ويعبد جنوب جنين.

وأفادت بلدية جبع، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان، بعد دهم وتفتيش منازل ذويهم.

وأشارت إلى أن تلك القوات اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت 20 منزلا وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت قرابة 17 مواطنا لساعات، وحققت معهم ميدانيا.

بدوره، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جواد مؤيد تركمان، ومحمد مهند تركمان، بعد دهم وتفتيش منزلي ذويهما في بلدة يعبد.