جالانت: نعمل على تطوير حلول للتعامل مع الطائرات بدون طيار

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، من قاعدة جولاني جنوب حيفا، إن إسرائيل تعمل على تطوير حلول للتعامل مع الطائرات بدون طيار.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن أن التحقيقات الأولية بشأن حادثة استهداف طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله اللبناني قاعدة عسكرية قرب بنيامينا توضح أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية رصدت الطائرة قرب نهاريا، وتم تفعيل صفارات الإنذار.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن التحقيقات الأولية أن الطائرة المستخدمة بالهجوم من طراز "شاهد 107″، في حين قالت مصادر أخرى إنها من طراز "مرصاد" التي يتراوح مداها بين 150 و200 كيلومتر.

من جهته، أعلن حزب الله استهداف معسكر تدريب للواء جولاني في بنيامينا جنوب حيفا بسرب من الطائرات بدون طيار الانقضاضية، في عملية نوعية ومركبة جرى خلالها إطلاق صواريخ باتجاه مناطق في عكا وحيفا ونهاريا لتضليل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وتابع الحزب أن "الطائرات بدون طيار النوعية تمكنت من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها، ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء جولاني في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة".