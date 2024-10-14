وزير خارجية إيران يجري مباحثات مع وزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مباحثات، اليوم الاثنين، مع وزير المكتب السلطاني بسلطنة عمان، سلطان بن محمد النعماني"؛ وذلك في إطار مشاوراته الدبلوماسية مع دول المنطقة.

وبحث عراقجي، في هذا اللقاء، جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة ولبنان؛ مؤكدا أنها السبب الرئيسي للفوضى وانعدام الامن في المنطقة، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية(إرنا).

وفي ظل التطورات داخل غزة ولبنان، اعتبر عراقجي والنعماني، أن ظروفا خطيرة تسود المنطقة حاليا، وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للحيلولة دون فرض الحروب والفوضى على المنطقة.

كما نوه الوزيران الإيراني والعماني إلى أن جرائم الإبادة الجماعية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بغزة ولبنان، هي السبب الرئيسي لانعدام الأمن والاستقرار داخل المنطقة، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة من اجل وقف جرائم وعدوان إسرائيل.

ولفت الجانبان إلى ضرورة التعاون بين الدول الإقليمية من اجل وضع حد للفوضى والحفاظ على السلام في منطقة غرب أسيا وايضا إرسال مساعدات إغاثية الى النازحين.

وتأتي زيارة عراقجي لسلطنة عمان عقب محادثات أجراها في العراق تمحورت حول التطورات في المنطقة.

وقبل زيارتيه للعراق وسلطنة عمان ، زار عراقجي في وقت سابق من هذا الشهر السعودية، وسوريا ولبنان.









