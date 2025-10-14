رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: الاحتلال قصف غزة بأكثر من 200 ألف طن متفجرات

قال رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني الدكتور محمد أبو سمرة، إن تدمير البنية التحتية في غزة بشكل كامل، بالإضافة إلى 85% من المباني، لم يدفع الفلسطينيين للتخلي عنها، موضحًا أن الفلسطينيين لم ينزحوا من الشمال للجنوب، إلا تحت وطأة الاعتداءات القصف والعدوان المتواصل.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أن نجاح مصر في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشرم الشيخ إنجاز حرصت على تحقيقه على مدار 735 يومًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيدًا بتصديها لمخططات تصفية القضية وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن اختلاف تصريحات ترامب بعد وصوله مصر حول مشروع الريفيرا، وإنكاره له، موضحًا أنه يرجع للجهود المصرية، بالإضافة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه رغم الإبادة ومحاولات التهجير.

وتابع أن الاحتلال قصف غزة بأكثر من مائتي ألف طن متفجرات، مؤكدًا وجود أكثر من مليون ضحية لهذه الحرب، بين شهيد، وجريح، وأسير، معلقًا: "الإنسان الفلسطيني أهينت كرامته وإنسانيته على مدار 735 يومًا من العدوان الصهيوني النازي المتواصل".

ونوه إلى أن مصر تضع الملف الفلسطيني على رأس أولوياتها، من خلال التصور المصري لإعادة تأهيل القطاع، وبنيته التحتية، مشيرًا إلى أنها تدعم جهود إعادة الإعمار، بعقد مؤتمر للمانحين الدوليين لبدء خطط التعافي المبكر.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب المجتمع الدولي بإرسال قوات طوارئ الدولية لوقف العدوان مرة واحدة وللأبد، بما يتوافق مع تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يمثل رأس الشرعية الفلسطينية، والتي طالب فيها بتواجد قوات حماية دولية على أرض غزة.