القائمة الوطنية من أجل مصر تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية

تقدمت "القائمة الوطنية من أجل مصر" في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بأوراق أعضائها إلى لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تقع في محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية بمجمع محاكم المنشية.

ويشهد مقر المحكمة توافد عدد من راغبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث وصل عدد المتقدمين لأوراق ترشحهم بمحافظة الإسكندرية حتى الآن إلى 81 مرشحًا بنظام الفردي، من بينهم أعضاء أحزاب سياسية ومستقلون.

تستمر لجنة تلقي طلبات الترشح في عملها حتى الساعة الثانية ظهر الأربعاء، وهو الموعد النهائي لقبول طلبات الترشح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 44 لسنة 2025 بتشكيل لجان متابعة سير الانتخابات وتلقي طلبات الترشح، لضمان استيفاء المستندات اللازمة وتسليمها للجان فحص الطلبات، وإخطار الهيئة بالكشوف النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من الفصل في الطعون وإجراءات الاعتراض.