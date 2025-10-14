محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي

افتتح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وحدة الرعاية المتوسطة والداخلي بمستشفى أكتوبر المركزي، والتي تضم 15 سريرًا جديدًا تُضاف إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي قطاع الصحة أولوية خاصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن افتتاح الوحدات الجديدة يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغط على أقسام الرعاية وتوفير خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة الجيزة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية داخل المستشفيات، مؤكدًا أن الشراكة المجتمعية تشكل عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

كما حرص المحافظ على تفقد عدد من الأقسام داخل المستشفى للاطلاع على جودة الخدمة العلاجية المقدمة، وشملت الجولة أقسام الرعاية المركزة الرئيسية، والرعاية المركزة للأطفال، والحضانات، والطوارئ.

واطلع المحافظ، من مدير مديرية الشئون الصحية ومدير المستشفى، على احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات بسرعة، بما يضمن رفع كفاءة الخدمة الصحية لأهالي المحافظة.

وأوضح أن محافظة الجيزة تولي ملف الصحة اهتمامًا كبيرًا ضمن خططها التنموية، لكونه ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفيات على ما يبذلونه من جهد متواصل لخدمة المرضى وتخفيف معاناتهم.