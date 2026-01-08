أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، استحالة إنشاء دولة موازية في محافظة حلب السورية، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة وطنية في سوريا.

تصريحات فيدان جاءت في مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، علق خلاله على التطورات بمدينة حلب التي تشهد اشتباكات بين الجيش السوري وعناصر تنظيم "قسد" (واجهة تنظيم بي كي كي/ واي بي جي الإرهابي) في سوريا.

وقال فيدان بهذا الخصوص: "الآن هو وقت الوحدة الوطنية في سوريا، وعلى قسد القيام بما يقع على عاتقه وألا يكون أداةً لخدمة سياسات إسرائيل القائمة على مبدأ فرّق مزّق احكم".

وتابع مخاطبا قسد: "إذا حاولتم إنشاء دولة موازية داخل حلب، فلن تقبل أي دولة ذات سيادة بذلك. وعلى قسد أن ينأى بنفسه عن هذا الكيان الموازي".

وأوضح وزير الخارجية التركي أن الأحداث في حلب كانت بمثابة تجسيد لما كانت أنقرة تحذر منه طوال العام الماضي.

وأضاف: "لو بدأ تنظيم بي كي كي/ واي بي جي الإرهابي، الذي يستخدم اسم قسد في سوريا، عملية الاندماج بدلاً من اللعب على الوقت، لما حدثت هذه الأحداث".

وذكر فيدان أن نهج "بي كي كي/ واي بي جي" المتمثل بالبقاء حيث يتواجد دون مساومة والسعي لتحقيق مصالحه "لن يفيد أحدا".

وأكد أن الحكومة السورية تعمل الآن على معالجة جراحها، وتطوير قدراتها في مكافحة الإرهاب، وتقديم الخدمات لشعبها في مجالات معينة.

واستطرد: "رغم إيجابية المسارات الجارية، يصرّ قسد على عدم اتخاذ خطوة إيجابية. هناك رسائل ترد لهم من الجزيرة (إمرالي)، ورسائل مباشرة وتعليمات توجّه إليهم، لكن هناك عقل يرفض ذلك بشكل مباشر. ويبدو أن تعليمات أخرى تأتي من مكان آخر".

وفي جزيرة إمرالي التركية محبوس فيها زعيم "بي كي كي" عبد الله أوجلان الذي دعا في فبراير 2025 إلى حلّ جميع المجموعات التابعة للتنظيم وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 عاما.

واستدرك فيدان: "أو أن هناك لعباً على الحبلين ضدّنا. فإن (جبال) قنديل لم يصدر حتى الآن مثل هذا التوجيه إلى قسد، ولم نرَ من قسد أي خطوة تُظهر نية للاضطلاع بدور إيجابي في المسار الحالي".

جدير بالذكر أن "بي كي كي" يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

ولفت فيدان إلى أن الهجمات على المدنيين في حلب أكدت المخاوف بشأن النوايا الحقيقية لـ"قسد"، مشددا على ضرورة أن يتخلى هذا التنظيم عن الإرهاب والفكر الانفصالي.