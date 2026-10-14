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استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:

استقرت أسعار السمك البلطي، لتتراوح بين 78 و82 جنيها.

واستقر سعر السمك البياض الأملس ليترواح بين 150 و250 جنيهًا.

واستقرت أسعار الثعابين لتتراوح بين 100 و600 جنيه.

أما أسعار المكرونة السويسى فتراوحت بين 110 إلى 150 جنيهًا.

وتراجع سعر البوري بنحو 10 جنيهات ليتراوح بين 150 إلى 180 جنيهًا.

واستقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

واستقرت أسعار الكابوريا لتتراوح بين 50 و230 جنيهًا.

واستقر سعر الجمبري الصغير ليترواح بين 200 و400 جنيه.

وثبتت أسعار الماكريل ليتراوح بين 150 و250 جنيهًا.