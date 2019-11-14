البحرين تؤكد استمرار التنسيق مع السعودية تجاه القضايا الإقليمية والدولية

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، استمرار التنسيق بين بلاده والسعودية تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير البحريني اليوم الخميس، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود الذي قدم نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين.

وأعرب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - عن اعتزاز البحرين بالروابط التاريخية التي تجمع بينها وبين السعودية، مشيدا بالدور الاستراتيجي المهم للسعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها الدؤوبة في خدمة القضايا والمصالح العربية والإسلامية.

من جهته، نوه السفير السعودي بمتانة العلاقات التي تربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية في شتى المجالات.