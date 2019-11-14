المحتجون يغلقون الجامعات ويخزنون أسلحة بدائية مع استمرار الفوضى في هونج كونج

محتج يشتبك مع أحد افراد شرطة مكافحة الشغب في هونج كونج يوم الأربعاء. تصوير: أتيت بيراونجميتا - رويترز

تحصن محتجون مناهضون للحكومة في عدة جامعات بأنحاء هونج كونج يوم الأربعاء مما ينذر بمزيد من المواجهات مع الشرطة التي تقول إن العنف في المدينة بلغ ”مستوى خطيرا جدا بل مهلكا“.

وقضى محتجون، أغلبهم طلاب شبان، معظم يوم الأربعاء وهم يقيمون الحواجز ويخزنون الطعام والأسلحة البدائية بينما عطلت مجموعات أخرى متنقلة من المحتجين الملثمين وسائل المواصلات والشركات في كثير من المناطق.

ومع حلول الليل تولى محتجون مراقبة الحواجز ونقاط التفتيش بأنحاء الجامعات وبدأوا ينظمون نومهم بدورات ليتسنى لهم مراقبة اقتراب أي من قوات الشرطة. لكن لم تقع اشتباكات بحرم الجامعات كالتي شوهدت في اليوم السابق.

ويحتج المتظاهرون في هونج كونج، منذ يونيو حزيران، على ما يقولون إنه تدخل بكين في الحريات المضمونة بموجب مبدأ ”دولة واحدة ونظامان“ المطبق في هونج كونج منذ عودتها، بعد انتهاء الاستعمار البريطاني، إلى حكم الصين في 1997 ويمنح حريات غير متاحة في البر الرئيسي.

وتنفي بكين التدخل في شؤون هونج كونج وتتهم دولا غربية، بينها بريطانيا والولايات المتحدة، بتأجيج العنف.

وفي حي سنترال الخاص بالأعمال في قلب المدينة حاولت الشرطة مساء يوم الأربعاء إزالة حاجز على الطريق وتفريق محتجين كانوا يمنعون حركة المرور.