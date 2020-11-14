 الجيش اليمني يكبد المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة في نهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اليمني يكبد المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة في نهم

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر في: السبت 14 نوفمبر 2020 - 6:00 م | آخر تحديث: السبت 14 نوفمبر 2020 - 6:00 م

تخوض قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي، على امتداد جبهات مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت" عن مصدر عسكري قوله: "إن عشرات العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران قوات الجيش والمقاومة الشعبية، خلال معارك اليوم السبت، فيما استعادت القوات كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة".

وبالتزامن، استهدفت مقاتلات التحالف بأربع غارات مواقع وتعزيزات للمليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية نهم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتدمير عدد من الآليات.


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