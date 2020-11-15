شباب الإسماعيلي يفوزون على الشرقية وديا

حقق فريق الإسماعيلي مواليد ٢٠٠١ فوزا علي الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الودية التي جمعتهما مساء اليوم ضمن تحضيراته لانطلاق منافسات بطولة الجمهورية.

وكان الفريق قد خاض سلسلة من الوديات حقق فيهم الانتصار على المصرى والشرقية وتعادل مع القناة وخسر أمام المريخ البورسعيدى

ويضم الفريق قائمة تضم .. حارس مرمي قيد الاختبار ، الدفاع مروان شلبي ، عبدالله محمد ، محسن الحجف ، عبدالكريم محمد .. خط الوسط ، جمال ايتو ، محمد البحيري ، محمود ماهر ، اشرف خضر .. الهجوم ، محمد زكريا ، زيدان

ويشمل الجهاز الفني كل من، حمام ابراهيم مشرف عام علي الفريق، احمد فوزي مدير فني، اسلام كاظم مدرب عام، آدم فؤاد مدرب حراس مرمى، حازم عليان اخصائي اصابات ملاعب، محمد فهمي اداري.