أعلنت جامعة حلوان افتتاح قسم الطوارئ بمستشفى بدر الجامعي كلية الطب، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفى وفقا لمراحل متعددة بهدف تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.

وأعرب رئيس جامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، عن سعادته لافتتاح القسم الجديد بالمستشفى مؤكدا أن إسهامات الدولة في دعم القطاع الطبي كبيرة للغاية، وتتمثل في العديد من الإنشاءات ونفقات العلاج والأدوية والتعليم الطبي.

وأكد أن الجامعة أسهمت ماديا ولوجستيا ولم تبخل بصورة كبيرة في دعم القطاع الطبي من خلال المستشفى الجامعي وكلية الطب بالجامعة وأنه يجرى العمل لافتتاح العديد من الأقسام الجديدة بالمستشفى الجامعي لتلبية احتياجات المجتمع والمنطقة المحيطة، ويهدف افتتاح قسم الطوارئ بمستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان إلى خدمة جميع مرضى منطقة بدر حيث تم إعداد وتجهيز القسم بأحدث الإمكانات؛ وذلك في إطار دور كلية الطب لتقديم خدمة طبية متميزة للمترددين على المستشفى دون عناء.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان، أن العمل بدأ منذ شهور لإعداد وتجهيز قسم الطوارئ بجهود كبيرة على قدم وساق حتى تظهر بصورة طيبة عند الافتتاح الرسمي، مؤكدًا أن قسم الطوارئ يقدم خدمات متكاملة على مدار الساعة، ويتكون من غرف عمليات كبسولات كاملة التجهيزات، وتجهيز مستلزمات وتجهيزات بنك الدم، وعيادات للفحص والعلاج، ويتولى الإشراف على هذا القسم فريق من الأطباء المتخصصين في الطوارئ، يساعدهم فريق من التمريض مدرب على مختلف أنواع إجراءات الطوارئ بما في ذلك إنعاش القلب والجهاز التنفسي في حالات السكتة القلبية، كما يتوفر بالقسم سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لخدمة ونقل المرضى.

وأشار عميد كلية الطب، إلى أنه تم افتتاح قسم الطوارئ لحالات فيروس كورونا المستجد وذلك منذ شهر يونيو الماضي على مدار شهرين وتم استقبال الحالات والتعامل معها، وتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم اللازمة لمكافحة العدوى، مؤكدًا أن عملية تطوير القسم تتم بصورة مستمرة.

من جهته، أكد الدكتور شريف رسلان، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، أن عملية التطوير ما زالت مستمرة وتتم من خلال تضافر جهود جماعية، الأمر الذي أظهر المستشفى اليوم في صورة تحاكي المستشفيات الخاصة نتيجة عمليات التطوير التي تتم على أعلى مستوى.

ونوه الدكتور وائل عمر، نائب المدير التنفيذي، أن مستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان تقدم خدمات طبية كبرى وتسعى لتقديم الخدمة الصحية التي يستفيد منها سكان المنطقة، ونتكاتف جميعًا من أجل نجاح وتطوير مستشفى بدر الجامعي.

وهنأ الدكتور إيهاب لطفي، مدير مستشفى بدر، أهالي المنطقة بافتتاح قسم الطوارئ، مشيرًا إلى أن المستشفى تسعى لتوفير كل التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى وكذلك تطوير البنية التحتية وزيادة أعداد الأسرة والعيادات الخارجية من أجل استيعاب وخدمة أكبر عدد ممكن من سكان المناطق المحيطة من أبناء الشعب المصرى.