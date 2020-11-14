البرتغال تستضيف فرنسا في صراع الصدارة بدوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب البرتغال نظيره الفرنسي في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتنصيف الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية، لحسم بطاقة التأهل عن المجموعة، فيما تجمع المباراة الثانية بين منتخب كرواتيا والسويد في التوقيت ذاته.

وانحصرت بطاقة التأهل من المجموعة الثالثة بين البرتغال وفرنسا اللذين يقتسمان صدارة المجموعة قبل مباراة اليوم، والتي قد تحسم بطاقة التأهل رسميا حال انتهاء المباراة بفوز أي من الفريقين، لا سيما وأنهما تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب.

أما انتهاء المباراة بالتعادل، يؤجل حسم بطاقة التأهل للجولة الأخيرة، علما بأن المنتخب البرتغالي يتفوق على نظيره الفرنسي بفارق الأهداف فقط.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي المنتخب السويدي، صاحب المركز الرابع، بلا نقاط، نظيره الكرواتي، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في صراع الهروب من الهبوط لدوري القسم الثاني بعدما ضاعت فرصة الفريقين في المنافسة على التأهل للنهائيات.

وتعول البرتغال على قوتها الهجومية الضاربة بقيادة نجمها وهدافها التاريخي مهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، وصانع ألعاب أتلتيكو مدريد الإسباني جواو فيليكس، وجناح ليفربول الإنجليزي المتألق دييجو جوتا وجناح مانشستر سيتي الإنجليزي برناردو سيلفا.

وسجل رونالدو 102 هدف مع منتخب بلاده وبات على بعد سبعة أهداف من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية المسجل باسم الإيراني علي دائي.

وفي حين تخوض البرتغال المباراة بتشكيلتها الكاملة باستثناء غياب قطب الدفاع المخضرم بيبي، 37 عاما، بسبب الإصابة، يحوم الشك حول مشاركة العديد من العناصر الأساسية في تشكيلة فرنسا أبرزهم نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي فضل مدربه ديدييه ديشامب عدم الدفع به في المباراة الودية ضد فنلندا الأربعاء التي خسرها بهدفين، لمنحه المزيد من الوقت للتعافي من إصابة عضلية في الفخذ حرمته من خوض المباراتين الأخيرتين لفريقه.

وباستثناء مبابي خاض جميع أفراد المنتخب الفرنسي تدريبات الأمس. وخفف مدربه ديشامب من هول «صفعة» فنلندا الودية قائلا: «تلقينا درسا في جوانب عدة أبرزها القتالية والكرم والتضامن، وهذه التعثرات ضرورية من وقت لآخر وتفيدنا وتذكرنا بالأشياء الأساسية. إنه المستوى العالي، لا يمكننا التخلف عن الركب»، معربا عن أمله في التوجه إلى لشبونة بمعنويات عالية، وتكرار نتيجة الزيارة الأخيرة لمنتخب بلاده إلى لشبونة في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2015، حين فازت فرنسا بهدف قاتل في الدقيقة 85 سجله البديل ماتيو فالبوينا من ركلة حرة مباشرة.

وفي المجموعة ذاتها، تلعب السويد صاحبة المركز الأخير مع ضيفتها كرواتيا الثالثة برصيد ثلاث نقاط في قمة من أجل البقاء في المستوى الأول.

ويتأهل المتصدر إلى دور الأربعة مباشرة، فيما يهبط صاحب المركز الأخير إلى المستوى الثاني