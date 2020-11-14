رئيس حكومة بافاريا يدعو تحالف ميركل للاستعداد لانتخابات صعبة

دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، تحالف المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي إلى الاستعداد لمعركة انتخابية صعبة العام المقبل؛ للحصول على المركز الأول في انتخابات البرلمان المقررة في خريف 2021.

وخلال لقاء افتراضي مع شباب التحالف المسيحي في بافاريا، قال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم السبت، إن هذه المعركة ستكون مثل نهائي المباريات التي يحسم فيها أحد الأطراف النتيجة لصالحه، قبل وقت قصير من نهاية اللقاء.

يذكر أن التحالف المسيحي يتكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري.

وأضاف زودر أن المعركة ستدور حول السؤال: من سيقود: التحالف المسيحي أم حزب الخضر؟، محذرًا من التسرع في إطلاق التكهنات بشأن دخول التحالف في ائتلاف حاكم مع حزب الخضر (الذي يحصل على أعلى نسبة تأييد بعد التحالف في استطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة).

وقال إنه من الممكن أن تسير الأمور سريعًا ويتحول في نهاية المطاف هؤلاء الذين يرون أن الائتلاف بين التحالف والخضر جيد، إلى تأييد تشكيل ائتلاف يجمع الخضر مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي واليسار.