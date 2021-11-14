قالت محبات أبو عميرة أستاذ المناهج والعلوم التربوية بجامعة عين شمس، إن تطوير التعليم إلزامي حتى تكون مصر في مقدمة الدول، لافتة إلى أن تطوير التعليم بدأ من مرحلة رياض الأطفال.

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن سبب الإحساس بمشكلة في مناهج الصف الرابع الابتدائي، أن الطالب لم يمتحن طيلة الـ 3 سنوات الماضية، ثم تفاجأ بـ 3 امتحانات وهذا ثقيل عليه في هذه المرحلة العمرية.

وأكدت أن كتاب الرياضيات أكثر من 300 صفحة وهذا ثقيل جدا على الطالب في هذه المرحلة العمرية، مشيرة إلى أن معلمي الصف الرابع الابتدائي لا يعرفون شرح المنهج للطالب وغير مؤهلين لذلك، منوهة إلى أن بعضهم يهرب من الشرح.

وأوضحت أنه كان ينبغي تجريب المناهج قبل التعميم وهو الأسلوب المتبع في كبريات الدول وأكثرها تقدما، مختتمة أن المعلم غير فاهم المنهج وهذا يدفع الطالب للتوجه نحو الدروس الخصوصية.